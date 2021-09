Lindner hält Regierung verfehlte Wirtschaftspolitik vor

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die FDP hat der Bundesregierung eine verfehlte Wirtschafts- und Steuerpolitik vorgeworfen. Fraktionschef Lindner sagte in der letzten Parlamentssitzung vor der Bundestagswahl, die Regierung unterfordere das Land und fessele es mit Bürokratie. Lindner forderte steuerliche Entlastungen für Unternehmen und Bürger. Das lehnte Finanzminister Scholz ab. Steuersenkungen für Spitzenverdiener seien derzeit nicht finanzierbar, so der SPD-Kanzlerkandidat. Eine Bundesregierung unter seiner Führung werde drei Prioritäten setzen: Kampf gegen Kinderarmut, bezahlbares Wohnen und stabile Renten. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hielt der Regierung vor, die Energiewende vermasselt zu haben. Die Koalition haben keinen Kurs in der Klimapolitik. Unions-Kandidat Laschet verwies darauf, dass sich in den vergangenen 16 Jahren viel bewegt habe. So sei der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung erheblich gestiegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 12:00 Uhr