Lindner hält Cannabis-Legalisierung 2023 für möglich

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oldenburg: Bundesfinanzminister Lindner hat in Aussicht gestellt, dass Cannabis bereits im kommenden Jahr straffrei verkauft werden könnte. Bei einer FDP-Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen sagte Lindner an Demonstranten gerichtet, sie könnten sich auf darauf freuen, dass die Legalisierung nächstes Jahr komme. Einige Besucher hatten Schilder mit Hanfblättern und Schriftzügen hochgehalten auf den stand: "Eine Tüte mit Christian Lindner". Der Bundesdrogenbeauftragte Blienert hatte jedoch im Juli gesagt, es sei eher unwahrscheinlich, dass das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung vor 2024 in Kraft trete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 21:00 Uhr