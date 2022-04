Lindner gibt Scholz auf FDP-Parteitag Rückendeckung

Zwei schwere Bergunfälle im Karwendel und im Mangfallgebirge

Mittenwald: Bei einer Bergtour im Karwendel ist eine junge Frau oberhalb von Krün in den Tod gestürzt. Mit einer Begleiterin hatte sie sich verstiegen, rutschte ab und fiel 100 Meter in die Tiefe. In der Gemeinde Schliersee im Landkreis Miesbach ist eine 25-jährige Französin auf einem Schneefeld an der Brecherspitze ausgerutscht und an einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei schwebt sie in Lebensgefahr. Heuer gab es bereits 20 tödliche Unfälle in den bayerischen Bergen. Die Bergwacht warnt vor winterlichen Verhältnissen und gefährlichem Altschnee in höheren nördlichen Lagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 10:00 Uhr