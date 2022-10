Lindner fordert von Ländern Solidarität bei Finanzierung von Entlastungen

Baerbock weist polnische Reparationsforderungen zurück

Warschau: Außenministerin Baerbock hat den Reparationsforderungen Polens eine deutliche Absage erteilt. Die Frage sei aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen, sagte Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Außenminister Rau in Warschau. Eine polnische Kommission hatte ein Gutachten vorgelegt, in dem die Weltkriegs-Schäden in Polen auf mehr als 1,3 Billionen Euro beziffert werden. - Baerbock kritisierte bei ihrem Besuch in Warschau zudem die Drohungen Putins, Atomwaffen einsetzen zu wollen. Russlands Präsident versuche damit, uns zu erpressen, sagte die Außenministerin. Zu Berichten, nach denen ein russischer Zug mit atomaren Waffen auf dem Weg in die Ukraine sei, wollte sich Baerbock nicht äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2022 13:00 Uhr