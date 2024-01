Lindner fordert mehr europäische Solidarität mit der Ukraine

Berlin: FDP-Chef Lindner hat die Europäer zu mehr Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Deutschland leiste seinen Beitrag, sagte Lindner auf dem Europa-Parteitag der FDP. Es könne aber nicht sein, dass Berlin noch mehr leiste, damit andere weiterhin wenig tun können. Europa muss sich nach den Worten Lindners als Wertegemeinschaft erweisen. Nach seinen Angaben erbringt Deutschland mit bisher 28 Milliarden Euro an Unterstützung derzeit bereits die Hälfte der europäischen Hilfen für Kiew. Auf dem Parteitag in Berlin will die FDP ihre Kandidaten für die Europawahl am 9. Juni aufstellen. Als Spitzenkandidatin wollen die Liberalen ihre Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann ins Rennen schicken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 12:30 Uhr