Lindner fordert Ende der Gas-Verstromung

Uneingeschränkte Masern-Impfpflicht gilt ab heute

Berlin: Ab heute gilt in Deutschland die uneingeschränkte Impfpflicht bei Masern. Kinder und Beschäftigte in Kitas und Schulen, aber auch in Arztpraxen, Krankenhäusern und Flüchtlingsunterkünften müssen gegen die Infektionskrankheit geschützt sein. Der Bundestag hatte die Masern-Impfpflicht 2019 beschlossen. Seit 1. März 2020 greift sie an Kitas und Schulen für neu aufgenommene Kinder im Alter von mindestens einem Jahr. Nun müssen in einer zweiten Stufe Impfnachweise, oder bei Genesung von Masern ärztliche Atteste, auch für Jungen und Mädchen vorgelegt werden, die am 1. März 2020 schon in den Einrichtungen waren. Nicht geimpfte Kinder können vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. An Schulen ist dies wegen der Schulpflicht nicht möglich. Es drohen am Ende auch Bußgelder bis zu 2.500 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2022 09:00 Uhr