Lindner fordert Debatte über Inzidenzwert

Berlin: FDP-Chef Lindner fordert eine Debatte über Corona-Lockerungen. Dem Spiegel sagte er, die alleinige Orientierung an den Inzidenz-Werten 35 oder 50 werde dem Pandemiegeschehen nicht gerecht. Es sei zum Beispiel ebenfalls wichtig, zu wissen, welche Altersgruppen sich infizieren, wie die Auslastung der Intensivstationen ist und ob die Ansteckungen nachverfolgt werden können. Bund und Länder hatten beschlossen, dass weitgehende Lockerungen erst ab einem stabilen Inzidenzwert von unter 35 erfolgen sollen. Ob Lockerungen möglich sind, dürfte auch Thema der heutigen CSU-Vorstandsschalte sein. Ministerpräsident Söder hatte am Mittwoch Lockerungen in Aussicht gestellt - sofern die Corona-Zahlen sinken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2021 10:00 Uhr