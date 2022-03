Lindner fordert dauerhafte Steuersenkung in der Gastronomie

Russland verstärkt Luftangriffe auf ukrainische Stadt Mykolajiw

Kiew: Nach einem verheerenden Luftangriff auf eine Kaserne im südukrainischen Mykolajiw ist die Stadt von zahlreichen weiteren russischen Attacken erschüttert worden. Wie der Gouverneur Kim via Internet mitteilte, erfolgten die Angriffe in so rascher Abfolge, dass kein Alarm ausgelöst werden konnte. Zum Ausmaß der Schäden oder zur Zahl der Opfer machte Kim keine Angaben. Es dürfte aber viele Tote gegeben haben. Auch in anderen ukrainischen Städten kam es heute wieder zu russischen Angriffen. Nahe der Hauptstadt Kiew seien sieben Zivilisten ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. In der ostukrainischen Region Donezk sprach die regionale Polizeibehörde von Dutzenden Toten und Verletzten. Auch in der belagerten Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer dauern die Kämpfe weiter an. Ukraines Präsident Selenskyj hat den Kreml deshalb zu neuen Friedensverhandlungen aufgerufen. Es sei Zeit, sich zu treffen und die territoriale Integrität für die Ukraine wieder herzustellen, so Selenskyj in einer Videobotschaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2022 22:00 Uhr