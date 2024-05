Lindner erwartet nach Steuerschätzung harte Etat-Gespräche

Berlin: Finanzminister Lindner erwartet schwierige Beratungen zum Haushalt 2025. Das sagte er mit Blick auf die Expertenschätzung zu den Steuereinnahmen des kommenden Jahres. Demnach muss allein der Bund mit elf Milliarden Euro weniger auskommen als geplant. Laut Lindner ist das keine Überraschung, dennoch müsse jetzt priorisiert werden. So könnten etwa Sozialausgaben nicht weiter ausgedehnt werden. Als Priorität nannte Lindner die Unterstützung der Ukraine. Dort würden ganz in unserem Interesse Frieden und Freiheit verteidigt. Lindner hält es bei Bedarf für möglich, auch heuer weitere Ukraine-Hilfen bereitzustellen, lehnte aber ein Aussetzen der Schuldenbremse aber erneut ab. Gleichzeitig erteilte Lindner den Ausgabewünschen einiger Ministerien eine Absage. Ohne einzelne Ressorts zu nennen, kündigte Lindner an, einige Angaben nicht zu akzeptieren. Eine der wichtigsten Aufgaben sei auch die Belebung der Wirtschaft. Ohne sie, so Lindner, werde es künftig keine neuen finanziellen Spielräume geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 17:00 Uhr