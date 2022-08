Lindner bittet Brüssel um Ausnahme bei Gasumlage

Schwer verletzter Rushdie kann wieder sprechen

Mayville: Der bei einem Angriff am Freitag schwer verletzte Schriftsteller Rushdie ist nach Angaben seines Agenten nicht mehr an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Außerdem spreche er wieder, hieß es - mehr Details wurden nicht bekannt. Unterdessen hat der Festgenommene, ein 24-Jähriger aus dem US-Bundesstaat New Jersey, eine Tötungsabsicht vor Gericht bestritten. Er muss aber in Untersuchungshaft bleiben. Gegen Rushdie gibt es seit Jahrzehnten Todesdrohungen wegen seines Romans "Die satanischen Verse". Am Freitag wurde der Autor bei einer Lesung attackiert und schwer verletzt.

