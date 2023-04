Lindner bezeichnet Parteitag als Rückenstärkung für die FDP

Meldungsarchiv - 23.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der FDP-Vorsitzende Lindner sieht sich durch den aktuellen FDP-Parteitag besser für seine Arbeit in der Ampel-Koalition aufgestellt. Im Interview mit dem Sender Phoenix sprach er von einer "Rückenstärkung", auch mit Blick auf die weiteren Verhandlungen beim Gebäude-Energiegesetz. Dieses hatten die FDP-Delegierten gestern in seiner bisherigen Form abgelehnt. Sie fordern Nachbesserungen des Entwurfs im Bundestag. Lindner betonte außerdem, dass er keine weiteren Milliarden für die Kindergrundsicherung ausgeben will. Er schlug stattdessen vor, mehr in Schulen und Kitas zu investieren, um Kinderarmut über Bildung zu bekämpfen. Auch in dieser Frage zeichnet sich weiterer Streit mit den Grünen ab. Deren Fraktionsvorsitzende hatten sich erst gestern hinter die Kindergrundsicherung gestellt. Familienministerin Paus plant, Leistungen für Kinder aufzustocken und veranschlagt dafür zwölf Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2023 12:00 Uhr