Lindner besteht auf Bezahlung in Euro für russisches Gas

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat bekräftigt, dass man russisches Gas und Öl auch weiterhin nur in Euro und Dollar bezahlen werde. Lindner stellte im ZDF klar, dass jegliche Erpressung durch Putin nicht akzeptabel sei. Man werde die bestehenden Verträge erfüllen und die harten Sanktionen auch gegen die russische Zentralbank nicht unterlaufen. Russlands Präsident Putin hatte gestern per Dekret verfügt, dass für Gaslieferungen in EU-Länder ab heute Rubel-Konten in Russland erforderlich sind. Ausländische Unternehmen müssen dafür ein Konto bei der russischen Gazprombank eröffnen. Dorthin überweisen sie in Euro oder Dollar. Die Bank wechselt das Geld dann in Rubel und schreibt es Gazprom gut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 07:00 Uhr