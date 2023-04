Lindner bekräftigt Änderungswünsche am Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 23.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Kurz vor Abschluss des Bundesparteitags hat FPD-Chef Lindner die dort gefassten Beschlüsse gelobt. Die klare Ablehnung des Gesetzes zum Heizungsaustausch stärke die FDP-Fraktion bei den Gesprächen im Deutschen Bundestag, so Lindner im Fernsehsender Phoenix. Obwohl der Entwurf des Gebäude-Energie-Gesetzes bereits von der gesamten Bundesregierung abgesegnet wurde, fordern die Liberalen umfassende Änderungen. Lindner nannte konkret eine Erlaubnis für Gasheizungen, die in der Zukunft klimafreundlich umgerüstet werden können. Die FDP sprach sich auf dem Parteitag außerdem für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. Sender sollten fusionieren und die Zahl der Programme reduziert werden, so der Beschluss. Zudem schlagen die Liberalen eine Fokussierung auf Informations- und Bildungsprogramme vor. Der Anteil von Unterhaltung solle hingegen zurückgefahren werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2023 13:00 Uhr