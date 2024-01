Lindner beharrt auf Kürzungen für Agrar-Subventionen

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hält weiter an den geplanten Kürzungen der Agrardiesel-Subventionen fest. Alle müssten einen Beitrag zu den nötigen Einsparungen leisten, damit es keine allgemeine Steuererhöhung gebe, sagte der FDP-Politiker am Abend in den "ARD Tagesthemen". Die Bundesregierung werde die Bauern aber an anderer Stelle entlasten - etwa bei der Bürokratie. Ähnlich hatte sich Lindner auch schon gestern bei der Kundgebung der Landwirte in Berlin geäußert - und war dafür ausgebuht worden. Auch die Fraktionsspitzen der Ampel-Parteien hatten im Gespräch mit Bauernverbänden Entlastungen zugesagt, aber eine weitere Rücknahme der Kürzungen ausgeschlossen. Die Bauernvertreter zeigten sich ernüchtert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 06:00 Uhr