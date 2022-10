Lindner begrüßt Weiterbetrieb der Atomkraftwerke

Nachrichtenarchiv - 18.10.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der geplante Weiterbetrieb der drei noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke verringert nach Ansicht von Finanzminister Lindner die Gefahr von Blackouts. Bei einer Veranstaltung in Berlin sagte der FDP-Chef, jede Kilowattstunde, die mehr produziert werde, senke zudem den Preis. In einer Krise dürfe man nicht zu wählerisch sein, so Lindner - da müsse man alles ans Netz bringen, was möglich sei. Bundeskanzler Scholz hatte gestern einen Streit von Grünen und FDP über AKW-Laufzeiten mit einem Machtwort beendet. Scholz wies die zuständigen Minister an, Gesetze zu erarbeiten, damit die Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland bis Mitte April 2023 weiterlaufen können. Morgen ist die Laufzeitverlängerung auch Thema im Bundeskabinett. Die Grünen hatten sich eigentlich anders positioniert - wollen den Weg des Kanzlers aber nun mitgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2022 21:00 Uhr