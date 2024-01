Lindner begrüßt Mitgliedervotum der FDP

Berlin: FDP-Chef Lindner hat das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel-Koalition begrüßt. Der Bundesfinanzminister schrieb auf X, er sehe das Votum als klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen. Auch FDP-Generalsekretär Djir-Sarai und Partei-Vize Kubicki bewerteten das Ergebnis als Rückenstärkung. Die Initiatoren der Mitgliederbefragung sehen den Ausgang hingegen auch als einen Beleg der Unzufriedenheit in der Partei. Bei der bundesweiten Mitgliederbefragung hatte sich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 20:00 Uhr