Linder will Staatsfinanzen konsolidieren

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr im Bundestag vorgestellt. Er sprach von einem Etat der Konsolidierung. Nach den Krisenjahren mit hohen Ausgaben müssten die Staatsfinanzen nun eine vernünftige Balance finden. Der FDP-Politiker verwies darauf, dass die Regierung im kommenden Jahr 30 Milliarden Euro weniger ausgeben wolle als in diesem. Trotzdem könne man nicht von einem Kahlschlag reden, so Lindner. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit seien die Ausgaben immer noch ein Viertel höher. Wichtigstes Ziel für den Finanzminister ist die Rückkehr zur Schuldenbremse. Er betonte die stark gestiegenen Zinsen und erklärte, die Zinsausgaben seien inzwischen doppelt so hoch wie der Etat des Bildungs- und Forschungsministeriums. Uferlos steigende Schulden könne sich Deutschland daher nicht leisten. Insgesamt stehen im Haushaltsentwurf Ausgaben von rund 446 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 11:00 Uhr