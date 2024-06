Linder stellt sich hinter die Ampelkoalition

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner hat sich mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen klar zur Ampel-Koalition bekannt. In der "Rheinischen Post" sagte der FDP-Politiker wörtlich: "Wir tragen Verantwortung für dieses Land." Lindner beharrt in dem Bericht darauf, auf Steuererhöhungen zu verzichten und zur Schuldenbremse zurückzukehren. Angesichts steigender Kosten fordert er außerdem Nachbesserungen beim Bürgergeld. Manche schienen das als eine Form des bedingungslosen Grundeinkommens missverstanden zu haben, so Lindner, so sei es nicht gemeint. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass es in der SPD Stimmen gibt, die fordern, die Koalition notfalls platzen zu lassen, sollte es im Haushaltsstreit keiner Einigung geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 10:00 Uhr