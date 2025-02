Lilienthal wird Intendant der Berliner Volksbühne

Berlin: Der Theatermacher Matthias Lilienthal übernimmt die Intendanz der Berliner Volksbühne. Wie der Berliner Senat mitteilte, tritt Lilienthal in der Spielzeit 2026/27 den Posten an. Er war bereits in den 90er Jahren als Chefdramaturg des damaligen Intendanten Frank Castorf an der Volksbühne tätig. Der 65-jährige, gebürtige Berliner, war von 2015 bis 2020 Intendant der Münchner Kammerspiele. Das Haus wurde in dieser Zeit zweimal zum Theater des Jahres gekürt.

