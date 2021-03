Liensberger und Pinturault gewinnen Riesentorläufe in Lenzerheide

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lenzerheide: Beim Weltcup-Finale der Skirennläufer hat Katharina Liensberger aus Österreich den Riesenslalom souverän gewonnen und sicherte sich damit auch Platz eins in der Disziplinwertung. Lena Dürr kam auf Rang 14. Bei den Männern holte der Franzose Alexis Pinturault den Tagessieg und damit auch Platz eins in der Riesenslalomwertung sowie im Gesamtweltcup. Bester Deutscher in Lenzerheide war heute Stefan Luitz auf Platz zehn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 15:00 Uhr