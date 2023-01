Lieferung von Kampfjets ist für US-Regierung nicht vom Tisch

Nachrichtenarchiv - 27.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA schließen die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht aus. Das sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jon Finer. Im US-Fernsehsender NBC betonte Finer, man habe kein bestimmtes Waffensystem ausgenommen und werde die Unterstützung danach ausrichten, was die Ukraine brauche. Auch Polen und Frankreich denken nach Medienberichten darüber nach, Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Allerdings nannte der Vorsitzende des französischen Verteidigungsausschusses, Gassilloud, als Bedingung, dass dadurch die französische und europäische Sicherheit nicht gefährdet wird. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte unmittelbar nach den jüngsten Zusagen von Kampfpanzern aus mehreren Ländern darauf gepocht, auch Langstreckenraketen, Kampfflugzeugen und mehr Artillerie zu erhalten. Bundeskanzler Scholz hat das allerdings ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2023 06:00 Uhr