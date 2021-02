Lieferkettengesetz soll Menschenrechte im Ausland sicherstellen

Spahn prüft frühere Impfungen von Lehrern und Erziehern

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat trotz erster Entspannungszeichen in der Corona-Krise um Verständnis für weitere Beschränkungen geworben. Besser jetzt noch eine Weile durchhalten, als Rückschläge zu riskieren, sagte Spahn bei einer Pressekonferenz. Dabei versprach der CDU-Politiker auch, zu prüfen, ob Grundschullehrer und Erzieher schneller als bisher vorgesehen geimpft werden können. Spahn betonte, dass aber in jedem Fall zuerst die laufenden Impfungen in der ersten Prioritätsgruppe abgeschlossen werden sollen - dazu gehören Über-80-Jährige sowie Personal und Bewohner in Pflegeheimen. Und angesichts des Mangels an Impfstoffen, so der Gesundheitsminister, könnten Erzieherinnen und Lehrkräfte ohnehin erst im Frühjahr an die Reihe kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2021 12:00 Uhr