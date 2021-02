Lieferkettengesetz soll Menschenrechte im Ausland sicherstellen

Deutschland bereitet Grenzkontrollen für Tschechien und Tirol vor

Berlin: Deutschland bereitet neue Grenzkontrollen vor. Ab Sonntag sollen nach Informationen des Bundesinnenministeriums strenge Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol durchgeführt werden. Beide sind als sogenannte Virusmutationsgebiete eingestuft worden, dort haben sich die neuen Varianten des Corona-Virus besonders schnell ausgebreitet. Von Tiroler Seite aus gelten seit der Nacht strenge Ausreisebeschränkungen. In den kommenden zehn Tagen muss jeder, der Tirol in Richtung Deutschland oder in angrenzende österreichische Bundesländer verlässt, einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch für die Durchreise gilt in bestimmten Fällen eine Testpflicht. Tschechien hatte gestern einen Lockdown über drei Bezirke verhängt, von denen zwei an Deutschland grenzen. Dort waren die Inzidenzwerte bis zu viermal so hoch wie in anderen Landesteilen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2021 09:00 Uhr