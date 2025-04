Lieferkettengesetz kann verschoben werden

EU-Parlament macht Weg frei für Verschiebung des Lieferkettengesetzes: Das Europaparlament hat entschieden, dass das Gesetz erst 2028 - also ein Jahr später als geplant - in Kraft treten soll. Die EU-Staaten müssen dem Schritt noch zustimmen, das gilt aber als Formsache. Das Gesetz, das Zulieferer zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltauflagen verpflichtet, soll außerdem so verändert werden, dass weniger Bürokratie für Unternehmen entsteht.

