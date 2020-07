Lichtenstein-Werk bringt bei Online-Auktion 46 Millionen Dollar

Maas erinnert an die Opfer des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat an die Opfer des Massakers von Srebrenica heute vor 25 Jahren erinnert. Srebrenica stehe wie kein zweiter Ort für die Gräuel und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, die in den 1990er Jahren begangen wurden, sagte Maas. Das dürfe sich niemals wiederholen. Der Außenminister mahnte eine weitere Aufarbeitung der damaligen Verbrechen an. Das Gedenken müsse Ansporn sein, den Weg der Versöhnung und Aufarbeitung konsequent zu gehen, so Maas. Die Hinterbliebenen des Massakers von Srebrenica gedenken heute des schlimmsten Kriegsverbrechens in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. In dem Ort in Ostbosnien hatten serbische Verbände etwa 8.000 muslimische Jungen und Männer ermordet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 07:15 Uhr