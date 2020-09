Libyscher Kriegsverbrecher Warlord wurde laut SZ in Deutschland behandelt

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Ein mutmaßlicher libyscher Kriegsverbrecher hat sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung unbehelligt in Deutschland behandeln lassen. Im Januar und Februar sei er zuletzt in der Universitätsklinik Bonn gewesen, nachdem er sich bei einer Explosion Verletzungen zugezogen hatte. Ihm wird vorgeworfen, in Libyen eine Privatarmee ausgehoben und Verbechen gegen die Menschlichkeit und andere Kriegsverbrechen begangen zu haben. Die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs hat laut SZ die deutschen Behörden um eine Zusammenarbeit in dem Fall gebeten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 01:00 Uhr