Liberale stimmen für Koalitionsvertrag, SPD will heute Besetzung der Ministerposten bekannt geben

Weil schlägt Neujahrs-Ruhe zur Eindämmung von Neuinfektionen vor

Hannover: Niedersachsens Ministerpräsident Weil will bei der nächsten Bund-Länder-Runde am Donnerstag über weitere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte in der Zeit nach Weihnachten sprechen. Die zahlreichen Familienkontakte über Weihnachten würden erfahrungsgemäß wieder zu einer Reihe von Ansteckungen führen, sagte er in einem Interview mit der Zeitung "Welt". Deshalb sei es überlegenswert, ob man die Infektionsdynamik nicht durch eine begrenzte Auszeit abmildern sollte. Dies müsse man vom Infektionsgeschehen und von der Lage auf den Intensivstationen abhängig machen, so Weil.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.12.2021 02:00 Uhr