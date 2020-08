Libanons Regierung tritt zurück, erneut Ausschreitungen in Beirut

Beirut: Eine Woche nach den verheerenden Explosionen in Beirut ist die libanesische Regierung geschlossen zurückgetreten. In einer Fernsehansprache erklärte Ministerpräsident Diab, damit komme die Regierung der Forderung des Volkse nach, die Verantwortlichen für diese Katastrophe zur Rechenschaft zu ziehen. Diab beklagte die Korruption in der politischen Elite seines Landes. Am Abend kam es bei Demonstrationen in Beirut erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur reuters sollen Sicherheitsexperten die libanesische Regierung vor einer möglichen Detonation des im Hafen gelagerten Ammoniumnitrats gewarnt haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.08.2020 01:00 Uhr