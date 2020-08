Libanon erhält weitere internationale Hilfszusagen

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Die EU-Kommission will den Libanon bei der Bewältigung der Explosionskatastrophe unterstützen. Als schnelle Nothilfe für den Kauf von medizinischer Ausrüstung sagte die EU 33 Millionen Euro zu. Die Weltgesundheitsorganisation brachte zur Unterstützung der Verletzten 20 Tonnen Hilfsgüter in das Land. Damit können Hunderte Menschen mit Brand- und anderen Verletzungen versorgt werden. Drei Krankenhäuser in Beirut sind so zerstört, dass in ihnen nicht mehr gearbeitet werden kann. Der französische Präsident Macron kündigte bei einem Besuch in der libanesischen Hauptstadt an, so schnell wie möglich weitere internationale Hilfe zu organisieren. Wie bekannt wurde, ist unter den 145 Toten auch eine Bundesbürgerin. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 13:00 Uhr