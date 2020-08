Libanesische Regierung tritt zurück

Bayern will Testkapazitäten vervierfachen

München: Ministerpräsident Söder bleibt in der Corona-Politik bei seiner vorsichtigen Linie. Corona werde jeden Tag gefährlicher, sagte Söder nach einer Video-Sitzung des Kabinetts. Er warnte vor Leichtsinn und Unvernunft. Bayern wird nach seinen Worten deshalb die Test-Kapazitäten weiter hochfahren. So sollen Test-Zentren in jedem Landkreis und jeder Stadt eingerichtet werden. Reisende sollen sich künftig zweimal testen lassen - einmal direkt nach der Rückkehr und dann noch einmal nach fünf bis sechs Tagen. Die Test-Kapazitäten sollen dafür vervierfacht werden. Wie es an den Schulen weitergeht, will die Regierung erst Anfang September festlegen. Dann soll entschieden werden, ob Schüler auch im Unterricht Masken tragen müssen. In dieser Frage zeigte sich Söder allerdings zurückhaltend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2020 18:00 Uhr