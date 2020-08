Libanesische Regierung tritt nach Explosion in Beirut zurück

Nachrichtenarchiv - 10.08.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Knapp eine Woche nach der Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt ist die Regierung des Landes zurückgetreten. Das hat Ministerpräsident Diab in einer Fernsehansprache mitgeteilt. Er betonte, man stehe geeint mit dem Volk im Ruf nach Gerechtigkeit für dieses, so wörtlich, "Verbrechen." Schon nach der Ankündigung des Rücktritts der Regierung war es in Beirut erneut zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Diese werfen der Regierung Korruption und Misswirtschaft vor. Außerdem soll sie verantwortlich sein für die Detonation in Beirut. Fernsehbilder zeigten, wie Protestierende Steine warfen und Sicherheitskräfte Tränengas einsetzten, um die Menge zu vertreiben. Nach der Explosion vergangenen Dienstag mit mindestens 160 Toten waren die Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung lauter geworden. Mehrere Minister waren bereits zurückgetreten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.08.2020 19:15 Uhr