Li und von der Leyen sprechen beim Weltwirtschaftsforum

Davos: Zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betont, dass das diesjährige Treffen wichtiger denn je sei. Jetzt sei nicht die Zeit für zusätzliche Polarisierungen, sondern die internationale Zusammenarbeit müsse gestärkt werden. Zuvor hatte sich Chinas Ministerpräsident Li für Multilateralismus ausgesprochen und mehr Solidarität gefordert, um Herausforderungen wie den Klimawandel gemeinsam angehen zu können. Am Nachmittag ist auch eine Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant - er ist zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf sein Land persönlich in Davos dabei. Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums ist eines der wichtigsten Treffen für Spitzenpolitiker, Top-Manager und Wissenschaftler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 12:00 Uhr