Lewis Hamilton ist zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister

Kanzler Kurz kündigt Massentests in der Bevölkerung an

Wien: Österreich plant Corona-Massentests in der Bevölkerung. Das kündigte Bundeskanzler Kurz im Interview mit dem ORF an. Vorbild sei die Slowakei, wo ein Großteil der Einwohner getestet wurde und Zehntausende Infizierte in Quarantäne gingen. Das sei ein abolutes Erfolgsbeispiel, sagte Kurz. Man werde die Massentests in gewissen Gruppen durchführen, um nach dem 6. Dezember wieder möglichst sicher aufsperren zu können. Die Regierung in Wien hatte gestern wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen einen verschärften Lockdown ab Dienstag angeordnet. Es gelten rund um die Uhr Ausgangsbeschränkungen. Schulen müssen komplett schliessen, die meisten Geschäfte ebenso.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.11.2020 15:00 Uhr