Lewis Hamilton holt sich Pole für Großen Preis von Spanien

Österreich plant schärfere Corona-Kontrollen an den Grenzen

Wien: Nach dem Anstieg der Coronazahlen in Österreich will Bundeskanzler Kurz schärfere Kontrollen von Urlaubsrückkehrern an den Grenzen. Es sei beispielsweise vorstellbar, direkt an den Grenzen zu testen, sagte Kurz in einem Interview. Um bei den Corona-Infektionen gegenzusteuern, sind in Österreich alle Rückkehrer dazu verpflichtet, nach einem Aufenthalt in einem von rund 30 Risikogebieten einen negativen Corona-Test vorzuweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Andernfalls droht eine zehntägige Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.08.2020 14:45 Uhr