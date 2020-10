Lewis Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring

Infektionszahlen in bayerischen Hot-Spots steigen weiter

München: Auch in Bayern steigen die Infektionszahlen in den Corona-Hotspots weiter. In Rosenheim liegt der Wert der Erkrankungen pro 100.000 Einwohner inzwischen bei 70,8. Der Landkreis Fürstenfeldbruck meldet 64,3, der Landkreis Regen 60,7, Memmingen 56,7. München liegt nur noch knapp unterhalb der kritischen 50er-Marke. Ministerpräsident Söder äußerte sich am Mittag im BR-Fernsehen besorgt. Das nächste halbe Jahr müsse man sich klug aufstellen. Er sei glücklich, dass es derzeit weniger Tote und Intensivpatienten gebe. Aber wenn die Krankenhäuser wieder voll seien, sei es zu spät. Söder wiederholte seine Forderung nach einheitlichen Regeln in Deutschland. Um die Vernünftigen vor den Unvernünftigen zu schützen, brauche es Sanktionen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 15:30 Uhr