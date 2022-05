Lewandowski verlässt laut Medienberichten FC Bayern

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Stürmerstar Lewandowski wird laut Medienberichten beim FC Bayern nicht verlängern. Der 33-jährige Pole verlässt demnach spätestens im Sommer kommenden Jahres den Verein. Wie es jetzt hieß, hat Lewandowski schon vergangene Woche gesagt, dass er in München nicht verlängern will. Unklar ist, ob er tatsächlich noch ein Jahr bleibt. Denn wenn der FC Bayern eine Ablöse kassieren will, müsste Lewandowski schon in den nächsten Wochen gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2022 01:00 Uhr