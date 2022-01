Lewandowski ist wieder Weltfußballer des Jahres

Das Wetter: In der Nacht Wolken, Schnee und Schneeregen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen mit örtlicher Straßenglätte. Tiefstwerte 2 bis -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wechselnd bewölkt; ab und zu Sonne. Am Mittwoch freundlicher, vor allem in Alpennähe viel Sonne. Am Donnerstag bewölkt mit gelegentlichem Schnee und Schneeregen. Tageshöchstwerte 1 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 20:00 Uhr