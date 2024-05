Leverkusen verliert gegen Bergamo im Euro-League-Finale

Dublin: Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo verloren. Die Partie in Dublin endete aus Sicht der Leverkusener mit 0:3. Damit musste das Team von Coach Xabi Alonso zum erstem Mal seit 51 Spielen eine Niederlage hinnehmen. Alle Tore für Bergamo erzielte der ehemalige Leipzig-Spieler Ademola Lookman. Am Samstag trifft Leverkusen im Endspiel des DFB-Pokals in Berlin auf Kaiserslautern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 01:00 Uhr