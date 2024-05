Leverkusen verliert Finale der Fußball-Europa-League

Dublin: Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo verloren. Mit 0:3 unterlag der deutsche Meister am Abend in Dublin. Alle drei Tore der Italiener erzielte der ehemalige Leipziger Ademola Lookman. Für das Team von Trainer Alonso war es im 52. Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage. Am Samstag kann Leverkusen nun noch das Double schaffen - bei einem Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen Zweitligist Kaiserslautern.

