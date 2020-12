Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nizza: In der Fußball-Europa-League habe Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim die K.O.-Runde erreicht. Leverkusen siegte in Nizza 3:2. Hoffenheim spielte 0:0 in Belgrad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.12.2020 05:00 Uhr