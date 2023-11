Leverkusen und Freiburg siegen in der Fußball-Europa League

Zum Fußball: In der Europa League hat sich Leverkusen vorzeitig das Weiterkommen gesichert. Der Bundesliga-Spitzenreiter holte durch ein 1:0 bei Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan den vierten Sieg im vierten Vorrundenspiel. Freiburg wahrte mit einem 5:0-Sieg über den serbischen Klub Backa Topola die Chance auf die K.o.-Runde. Und in der Conference League hat Frankfurt 1:0 in Helsinki gewonnen und damit den Einzug in die Zwischenrunde klargemacht.

