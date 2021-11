Leverkusen und Frankfurt gewinnen in der Euro League

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: In der Euro League hat Leverkusen mit 4 zu 0 gegen Sevilla gewonnen. Das Team steht nun mit zehn Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe G. Bereits vorzeitig in die KO-Runde eingezogen ist Eintracht Frankfurt. Bei Olympiakos Piräus gewannen die Hessen 2 zu 1. In der UEFA Conference League verlor Union Berlin zuhause mit 1 zu 2 gegen Feyenoord Rotterdam.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.11.2021 23:15 Uhr