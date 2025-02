Leverkusen und Bayern trennen sich in der Fußball-Bundesliga 0:0

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Leverkusen gegen den FC Bayern 0:0 gespielt - und so einen Punkt geholt. In der Tabelle liegen die Münchner damit acht Punkte vor der zweitplatzierten Werkself. Dortmund hat sein Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten VfL Bochum 0:2 verloren. Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart - Wolfsburg 1:2, St. Pauli - Freiburg 0:1 und Union Berlin - Mönchengladbach 1:2.

