Leverkusen steht vor Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft

Leverkusen: In der Fußball-Bundesliga könnte Bayer Leverkusen heute den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte holen. Am frühen Abend empfängt die Werks-Elf Werder Bremen. Bei einem Sieg wäre bereits fünf Spieltage vor Saison-Ende die Meisterschaft entschieden und Leverkusen nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Schon Stunden vor Anpfiff konnten sich die Fans an der Arena mit inoffiziellen Meister-T-Shirts und Kappen eindecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 17:00 Uhr