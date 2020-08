Leverkusen steht im Viertelfinale der Europa-League

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leverkusen: Bayer Leverkusen steht im Viertelfinale der Fußball-Europa-League. Der Bundesligist gewann das Achtelfinal-Rückspiel zu Hause gegen Glasgow 1 zu 0 und trifft in der nächsten Runde auf Inter Mailand. Auch der FC Sevilla ist am Abend ins Viertelfinale eingezogen. Die Spanier setzten sich mit 2 zu 0 gegen den AS Rom durch. Weil das Hinspiel wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, wurde nur eine Partie auf neutralem Platz in Duisburg ausgetragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 22:00 Uhr