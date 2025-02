Leverkusen steht im Halbfinale des DFB-Pokals

Zum Fußball: Bayer Leverkusen hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Gegner aus Köln lag lange in Führung. In der Nachspielzeit gelang Leverkuse der Ausgleichstreffer zum 2:2, in der Verlängerung entschied der Titelverteidiger das Spiel mit 3:2 für sich.

