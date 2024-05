Leverkusen: Bayer Leverkusen steht im Finale der Europa-League. Im Halbfinal-Rückspiel gegen AS Rom holte der deutsche Meister einen 0:2 Rückstand auf und erzielte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2. Das Hinspiel hatte Leverkusen 2:0 gewonnen. Gegner im Finale am 22. Mai in Dublin ist Atalanta Bergamo. Drei Tage nach dem europäischen Endspiel steht für das Team von Xabi Alonso in Berlin das DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 06:00 Uhr