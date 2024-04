Leverkusen steht im DFB-Pokalfinale

Leverkusen: Bayer Leverkusen steht im Finale des DFB-Pokals. Der Bundesliga-Tabellenführer schlug am Abend im Halbfinale Zweitligist Fortuna Düsseldorf klar mit 4:0. Das Pokal-Endspiel findet am 25. Mai in Berlin statt. Dort trifft die Werkself von Trainer Alonso auf den 1. FC Kaiserslautern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 07:00 Uhr