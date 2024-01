Leverkusen spielt nur remis gegen Mönchengladbach

Leverkusen: In der Fußball-Bundesliga ist Tabellenführer Leverkusen am Abend nicht über ein 0:0 gegen Mönchengladbach hinausgekommen. Damit beträgt der Vorsprung der Werks-Elf auf den FC Bayern nur noch zwei Punkte. Die Münchner hatten zuvor in Augsburg mit 3:2 gewonnen. Außerdem spielten: Stuttgart - Leipzig 5:2 , Wolfsburg - Köln 1:1, Hoffenheim - Heidenheim 1:1 und Bremen - Freiburg 3:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 21:00 Uhr