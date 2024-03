Leverkusen spielt gegen TSG Hoffenheim

Zum Fußball: Einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Leverkusens Trainer Alonso den Verein nicht vorzeitig verlässt, trifft Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Nachmittag auf die TSG Hoffenheim. Mit einem Sieg würde Leverkusen den Vorsprung auf den FC Bayern vorerst auf 13 Punkte ausbauen. Bayern München spielt am Abend zuhause gegen Dortmund. - Bei den Frauen geht es am Osterwochenende ins DFB-Pokal-Halbfinale. Der VfL Wolfsburg trifft heute auf Essen. Morgen spielt der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Das DFB-Pokal-Finale der Frauen wird am 9. Mai ausgetragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 08:15 Uhr